Fußball : SC West gewinnt in Unterzahl

Durch einen klaren 4:1-Erfolg klettern die Linksrheinischen auf den zweiten Platz.

(deha) In der Fußball-Landesliga hat der SC West den zweiten Tabellenplatz zurückerobern können. Das Team von Trainer Markus Kay bezwang am Freitag den VfB Solingen deutlich mit 4:1. Dabei mussten die Oberkasseler ab der 35. Spielminute ohne Maciej Zieba auskommen, der nach einer vom Unparteiischen Gianluca Röttgen als Nachtreten gewerteten Aktion die Rote Karte sah. Zu Gute kam dem Team von Kay nach dem Platzverweis immerhin, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits durch zwei sehenswerte Treffer komfortabel in Führung gegangen war. Das 1:0 hatte der vom Platz verwiesene Zieba bereits in der siebten Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß besorgt. Das 2:0 konnte Andrej Hildenberg, der an diesem Tag seinen 30. Geburtstag feierte, durch einen platzierten Distanzschuss in der elften Minute beisteuern. In der zweiten Halbzeit verschoben sich die Ballbesitzanteile dann aufgrund der Unterzahlsituation der Oberkasseler immer mehr zu Gunsten der Solinger, während der SC West geduldig auf gefährliche Kontermöglichkeiten lauerte. Dies sollte belohnt werden. So führte in der 52. Minute ein Gegenstoß durch Hildeberg zum 3:0. Sanghyeok Jeong krönte einen Konter in der 71. Minute schließlich durch seinen Treffer zum 4:0. Erst in der 89. Minute kamen die Solinger auch einmal zum Zuge.