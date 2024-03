Fußball West feiert Achtungserfolg

„Die Gegentore fallen einfach viel zu billig“, meinte Rifi, der dennoch weiterhin vom Klassenerhalt überzeugt ist. „Keine Sorge, wir bleiben drin“, meinte der 40-Jährige. Fragt sich aktuell nur, wie das funktionieren soll.



Turu 80 - VfL Jüchen-Garzweiler 0:3 Auch für Turu 80 gab es nichts zu holen. Gegen den VfL musste sich die Elf von Francisco Carrasco im Stadion an der Feuerbachstraße mit 0:3 geschlagen geben. Für die Oberbilker war dies die erste Pflichtspielniederlage im neuen Jahr. „Aus meiner Sicht hat heute nicht die bessere, sondern die effektivere Mannschaft gewonnen“, meinte Francisco Carrasco nach Spielschluss. Die geplante Revanche für die deutliche 1:5-Hinspielniederlage lief aus Sicht der Turu schon nach sechs gespielten Minuten aus dem Ruder. Da machte Jüchens Dragan Kalkan das 0:1. Den Grundstein für einen letztlich ungefährdeten Auswärtssieg legten die Gäste noch vor dem Seitenwechsel mit dem Treffer zum 0:2 (38.). Die Heimelf wusste die gut sortierte Jüchener Deckung so gut wie gar nicht in Bedrängnis zu bringen, was auch an den Ausfällen der Offensivleute Mo Darwish, Selcuk Yavuz und Sevastian Molla lag. „Uns haben heute die Ideen und die Durchschlagskraft gefehlt“, monierte Carrasco.



VfB Hilden - SG Unterrath 4:0 An wirklich allem hat es am Sonntag die SG Unterrath vermissen lassen. Schon nach 14 Minuten lag die Elf von Yannick Meurer beim VfB Hilden II mit 0:4 zurück. Dabei blieb es dann auch. „Mir fehlen die Worte. Wir waren heute noch nicht einmal ein erst zu nehmender Trainingspartner für Hilden“, schimpfte Meurer. Der nach kanpp einer halben Stunde eingewechselte Antonio Marinovic handelte sich obendrein kurz nach der Pause auch noch Gelb-Rot ein (49.). Ein symptomatischer Abgang für die in diesem Kalenderjahr noch punkt- und torlosen SGU.



SC Velbert - SC West 1:1 Immerhin einen Zähler gab es mal wieder für den SC West zu feiern. Doch so beachtlich das 1:1 beim SC Velbert auch war. Für das abgeschlagene Schlusslicht war der Punkt zu wenig. „Wir haben ein geiles Spiel gemacht, uns aber wieder einmal nicht belohnt“, meinte Wests Trainer Günter Abel. Seine Elf ging durch Diyar Turan in Führung (70.) und spielte kurz darauf sogar in Überzahl, nachdem Velberts Keeper Tim Höppner wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah (78.). Zum Sieg reichtes es dennoch nicht, weil Keeper Thorsten Pyka in der Nachspielzeit einen Distanzschuss nach vorne abwehrte und Mert Celik so das 1:1 ermöglichte.