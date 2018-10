sc west entlässt Trainer Julien Schneider

Julien Schneider in Aktion. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Der Fußball-Oberligist SC West hat auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und seinen Coach Julien Schneider vor die Tür gesetzt. Mirhudin Kacar ist ab sofort Interims-Coach.

Irgendwie hatte es sich angebahnt, nun ist es amtlich: Fußball-Oberligist SC West hat Trainer Julien Schneider freigestellt. „Wir haben uns am späten Nachmittag in einem Gespräch mit den Verantwortungsträgern des Vereins und dem Trainer zusammengesetzt und sind nach ausführlicher Analyse im gemeinsamen Einvernehmen zu dem Entschluss gekommen, dass wir über einen Trainerwechsel neue Impulse setzen wollen“, erklärt SCW-Teammanager Manuel Haber auf unsere Anfrage.

Dabei möchte der SC West seinem bisherigen Übungsleiter, der im März in die großen Fußstapfen des zum Regionalligisten SV Straelen gewechselten Marcus John trat, aber überhaupt keinen großen Vorwurf machen. „Julien hat einen guten Job gemacht und war stets sehr zuverlässig“, versichert SCW-Vorstand Frank Laurini. „Dennoch mussten wir handeln. Jetzt sind die Spieler in der Bringschuld und müssen Leistung zeigen.“ In allererster Linie bedeutet dies, die Konzentrationsschwächen abzustellen und die Cleverness vor dem gegnerischen Tor zurückzugewinnen.