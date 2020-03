Fußball : SC West deklassiert Rather SV im Verfolgerduell

Zweikampf zwischen Maciej Zieba vom SC West (links) und Matthias Fenster vom Rather SV. Foto: rp/Benefoto

Die Niederkasseler bleiben den Spitzenteam der Landesliga durch einen 3:0-Sieg gegen den Lokalrivalen auf den Fersen.

SV Burgaltendorf - MSV 1:1 (1:0).

(dm) Der MSV hat eine Woche nach dem 4:1-Derbysieg gegen den Rather SV den Sprung auf den sechsten Platz in der Fußball-Landesliga verpasst. Beim SV Burgaltendorf kam das Team von Trainer Deniz Aktag nicht über ein Unentschieden hinaus. Damit konnten sich die Düsseldorfer in der Tabelle jedoch immerhin vor den Essenern behaupten. Den Zähler sicherte Samir Azirar mit seinem Treffer kurz vor dem Abpfiff (86.).

Die Düsseldorfer traten stark ersatzgeschwächt an. In Maximilian Nadidai und Sascha Willms fielen kurzfristig zwei weitere Spieler aus. Aktag improvisierte, beorderte Tayfun Uzunlar von der Sechs zurück ins Abwehrzentrum, wo ihm ein Eigentor zum 0:1 unterlief (42.). Im Sturm lief in Jonas Schulte ein etatmäßiger Linksverteidiger auf.

Der MSV drückte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. Ein Elfmeter für die Düsseldorfer wurde nach der Intervention eines Linienrichters zurückgenommen. Azirar sicherte schließlich den einen Zähler mit seinem späten Treffer. „Aufgrund unserer Druckphase war das auch verdient“, bilanzierte Aktag.

Am Dienstagabend (19.30 Uhr) empfängt der MSV im Viertelfinale des Kreispokals den Rather SV zum Stadtderby an der Heidelberger Straße.





SC West - Rather SV 3:0 (1:0). Der SC West setzt sich im Verfolgerduell durch und kann im Rennen um die Aufstiegsplätze weiter Schritt halten. Das Team von Trainer Marcel Bastians setzte sich klar durch. Die Hausherren wirkten zu Beginn nicht ganz auf der Höhe und konnten bei mehreren guten Chancen der Rather von Glück sagen, dass sie nicht schon früh einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Marcel Ewertz brachte die Niederkasseler in der 29. Minute durch eine sehenswerte Einzelaktion auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit ließen die Hausherren mit dieser Führung im Rücken dann allerdings auch keinen Zweifel mehr daran, dass sie das Derby und damit das richtungsweisende Duell um die Aufstiegsränge für sich entscheiden wollten. So zeugte das 2:0 für den SC West, das Marco Lüttgen nach einer Ecke von Maciej Zieba auf kuriose Art und Weise und unter Zuhilfenahme seines Oberschenkels erzielte, vom Willen, möglichst früh für klare Verhältnisse zu sorgen.

Das 3:0 in der 76. Minute nach einer Kombination über Maciej Zieba und den eingewechselten Kevin Lobato war die Entscheidung. West-Coach Marcel Bastians zeigte sich daher nach dem Abpfiff mit der Einstellung seines Teams hochzufrieden. „Ich bin froh, dass wir heute Selbstbewusstsein demonstriert haben und endlich auch mal gegen einen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel gewinnen konnten.“ Ein Sonderlob hatte er für seinen Doppeltorschützen Marco Lüttgen übrig. „Er hängt sich immer wieder unermüdlich für uns rein“, befand er. Bastians Gegenüber Andreas Kusel gratulierte dem SCW zum verdienten Erfolg. „Das Ergebnis ist aufgrund der deutlich stärkeren zweiten Hälfte in der Höhe verdient“, befand er.