Fußball SC West büßt an spielerischer Qualität ein

„Dass wir an fußballerischer Qualität eingebüßt haben, steht außer Frage“, sagt Günter Abel. Das nahm der erfahrene Übungsleiter allerdings bewusst in Kauf. Denn: „In unserer Situation kommt es vor allem auf Charakter und Bereitschaft an.“ Somit wird auch klar, woran es dem Team in der Hinserie in den Augen des Coaches oft haperte. Mit seinem jetzigen Kader, dem mit Samed Caliskan (Rumeln), Vitalij Golik (Heiligenhaus) und Nail Mazlumovski (Ratingen 04/19 II), auch Routine zugeführt wurde, zeigt sich der 58-Jährige indes zufrieden.