Nach dem Abstieg So stellt sich der SC Düsseldorf-West für die Bezirksliga neu auf

So wie Ralf Appiah (Rather SV), der im Probetraining überzeugte, oder Aleksandar Zlateski (Hellas Düsseldorf). Für den neuen Weg, den Günter Abel mit dem SC West bestreiten will, steht Jan Vintila (DSC 99), der zu Jugendzeiten schon an der Schorlemerstraße gekickt hat. „Ich will eine Mannschaft zusammen stellen ,die sich mit dem Klub identifiziert und Spaß am Fußball hat“, sagt der Ex-Profi. Da passt es zumindest auch ins Bild, dass mit Ben Krümpelmann, Hendrik Mertes, Simon Hörster, Issey Sekiguchi, Loris Thyret oder Noel Tsopotsidis auch einige Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgezogen werden sollen. „Sie können Fußball spielen. Nun müssen wir zusehen, dass sie auch fit werden“, sagt Günter Abel.