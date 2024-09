Schwache Vorbereitung, schwacher Start Wie der SC West endlich seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat

Es wurde in den vergangenen Wochen viel über sie gelacht. Am Wochenende hatten die Fußballer des SC West aber endlich einmal wieder die Lacher auf ihrer Seite. „Es war schön, in so viele glückliche Gesichter zu sehen“, sagte Trainer Günter Abel nach dem 6:2-Heimsieg über TuSpo Richrath. Mit dem ersten Saisonsieg sendeten die Oberkasseler ein deutliches Signal an die Konkurrenten, die den SC West nach einer völlig missratenen Vorbereitung schon auf dem Weg weiter nach unten in die Kreisliga A wähnten.