Galopprennsport Galopp: Das Tierwohl steht im Fokus

Dass in den vergangenen Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung ein wachsendes Bewusstsein für das Tierwohl entstanden ist, findet er positiv. Die Aufmerksamkeit sei ja teilweise durch Enthüllungen über schlechte Bedingungen in der Haltung entstanden, aber auch durch verstärkte Forschung über die Bedürfnisse von Tieren. In den Ställen an der Galopprennbahn würden die verschiedenen Aspekte des Tierwohls sehr im Fokus stehen, betont der Trainer. „Die Pferde müssen in einem optimalen Gesundheitszustand sein, um an Rennen teilnehmen zu können. Dazu gehört eine angemessene Ernährung, regelmäßige tierärztliche Betreuung und ein individuell angepasstes Trainingsprogramm, das ihre Fitness fördert, ohne sie zu überfordern“, sagt Smrczek.