Düsseldorferin krönt sich zur Paralympics-Siegerin Sandra Mikolaschek holt Gold

Den Rückhand-Diagonalangriff von Sandra Mikolaschek (Borussia) kann Borislava Peric-Rankovic nicht mehr kontrollieren. Der Tischtennisball fliegt zwar noch in Richtung andere Plattenhälfte, aber trudelt im Netz aus. Mikolaschick reißt jubend eine Faust in die Luft und greift sich dann ungläubig mit beiden Händen an den Kopf. Die 27-Jährige kann es einfach nicht begreifen, dass sie jetzt Paralympicssiegerin ist. Der Diagonalball war nämlich der siegbringende Spielzug im Rollstuhl-Tischtennis-Finale der Wettkampfklasse WS 4 (mittelhohe Querschnittlähmung). Weiterhin ungläubig fuhr Mikolaschek zu ihrem Trainer Hannes Desseler und fragte: „Ist es jetzt wirklich passiert? Habe ich jetzt wirklich gewonnen?“