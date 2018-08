Ruhrcup: Fortunas U19 besiegt Juventus Turin

„Das war ein gelungener Abschluss nach der Vorbereitung“, freute sich Sinisa Suker, Trainer der U19-Fußballer von Fortuna Düsseldorf, über das Auftreten seiner Mannschaft beim international besetzten Ruhr-Cup am vergangenen Wochenende.

Sein Team verpasste am Ende nur knapp den Sprung ins Halbfinale, musste sich im entscheidenden letzten Spiel der Fünfer-Vorrundengruppe ausgerechnet dem 1. FC Köln mit 0:2 geschlagen geben. Somit belegten die jungen Fortunen am Ende hinter Rapid Wien, dem 1. FC Köln und – aufgrund der Tordifferenz – Atletico Madrid den vierten Platz, konnten aber immerhin Manchester United hinter sich lassen.

Am Samstag um elf Uhr startet für die U19 die neue Saison der Bundesliga West mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. „Wir werden auf brutale Qualität treffen. Wir müssen uns aber nicht verstecken und gehen mit Selbstbewusstsein in das Spiel. Auch dieses Duell beginnt mit 0:0“, sagt Suker. Am darauffolgenden Mittwoch geht es mit einem Heimspiel gegen Alemannia Aachen weiter (18 Uhr), ehe es zum Abschluss der englischen Woche am 19. August zum MSV Duisburg geht.