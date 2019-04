Judo-Bundesliga : Rückschlag in der Judo-Bundesliga

Nach dem 1:13-Debakel wird es für die JC 13-Damen eng im Kampf um Platz zwei.

(tino) Peter Schlatter hatte es kommen sehen. „Eigentlich war es mir schon vorher klar, dass wir gegen den JC Wiesbaden baden gehen würden. Aber spätestens als ich die Aufstellung der Wiesbadenerinnen gesehen habe, wusste ich, es gibt ein Debakel“, gesteht der Damen-Trainer des JC 71. Und so kam, was Schlatter erwartet hat: Den Erstligakampf verlor der JC 71 mit 1:13 gegen die Hessinnen. In der Tabelle zog Wiesbaden und der JC Bottrop 66 an den Düsseldorferinnen vorbei, die jetzt noch auf Platz drei liegen.