Rudern : Ruderin Pieper hält Kurs auf Olympia

Die Düsseldorfer Ruderin Leonie Pieper RC (Germania) wird Zweite bei der Deutschen Meisterschaft im Leichtgewichts-Einer.

(tino) Ruderin Leonie Pieper RC (Germania) hält weiter Kurs auf die olympischen Spiele 2020. Nachdem sie vom Deutschen Ruder-Verband (DRV) in den Olympia-Kreis berufen wurde, bestätigte die gebürtige Düsseldorferin die Aufnahme in den Elitekreis mit Platz zwei im Leichtgewichts-Einer (bis 57 Kilo Körpergewicht) bei der Deutschen Kleinbootmeisterschaft. „Die richtige Spannung auch im Vorfeld der Meisterschaft war da. Ich war ganz entspannt. Das Ergebnis nun so stehen zu haben, ist viel Wert“, sagt Pieper.

Ihren Vorlauf gewann sie souverän. Nach den 2000 Metern hielt die Uhr bei 8:15,25 Minuten an – und damit 15 Sekunden vor der Vorlaufzweiten. Pieper zog mit der drittbesten Vorlaufsiegerzeit ins Viertelfinale auf dem Fühlinger See ein. Dort kam es zum ersten Duell mit Favoritin Marie-Louise Dräger (Schweriner RG 1874/75). Dräger und Pieper waren die beiden einzigen, die unter der Acht-Minuten Marke blieben. Für Pieper reichte Platz zwei mit 7:58,85 Minuten und 2,8 Sekunden Rückstand zum Einzug ins Halbfinale. Auch dort waren Dräger und Pieper die Schnellsten. Der Endlauf war erreicht und das Duell mit Dräger vorprogrammiert. Allerdings mischten sich plötzlich auch noch Leonie Pless (Frankfurter RG Germania) und Sophia Krause (Limburger CfWs) in den Kampf um Gold ein. Pieper legte im Finale ihre beste Meisterschaftsleistung hin, war 7:57,75 Minuten unterwegs und nur 2,2 Sekunden langsamer als Dräger, aber 2,2 und 3,4 Sekunden schneller als Pless und Krause. „Der Vorlauf hat sich gut angefühlt, es passte alles. Im Viertelfinale konnte ich gegen die Favoritin Marie-Louise Dräger schon mal antesten, das Rennen hat mir Vertrauen gegeben. Das Halbfinale war ein Traum. Ich konnte mir mit dem ersten Platz eine gute Bahn für das Finale sichern. Das Finale habe ich versucht zu genießen, die Leistung bestens abzurufen. Das ist mir gelungen, ich bin glücklich“, sagt sie resümierend.