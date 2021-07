Fußball : RSV-Kapitän ist wieder an Bord

RSV-Kapitän Robert Körber hat seine Verletzung überwunden. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Robert Körber war wegen eines Augenhöhlenbruch monatelang ausgefallen. Nun steht der Kapitän des Fußball-Landesligisten wieder auf dem Trainingsplatz und hat sich für die kommende Spielzeit viel vorgenommen.

Ab sofort wird die rechte Außenbahn beim Rather SV wieder umgepflügt: Robert Körber, der bisherige Kapitän des Fußball-Landesligisten, hat seine mehrmonatige Verletzungspause überwunden und greift in der neuen Saison noch einmal voll an. Im September des vergangenen Jahres hatte er sich im Derby gegen Schwarz-Weiß bei einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler einen Bruch der rechten Augenhöhle zugezogen. An Sport war für den heute 33-Jährigen lange nicht zu denken. Doch diese schwere Zeit liegt nun hinter dem gebürtigen Thüringer, der im Alter von zwei Jahren nach Wuppertal gezogen war. „Es ist alles super verheilt und ich trainiere ganz normal mit“, berichtet Körber, der im Hauptberuf Industriekaufmann ist und in Remscheid wohnt. Nach der schweren Verletzung habe es zwar grundsätzlich noch gewisse Unsicherheiten gegeben, gerade mit Blick auf etwaige Zweikämpfe, „auf dem Platz vergisst man das aber schnell“.

Das Team war zum Zeitpunkt des Saison-Abbruchs auf einem guten Weg, den Sprung in die Oberliga zu schaffen, grüßte mit sieben Siegen aus sieben Spielen von der Spitze. Ähnliches möchte Körber auch in dieser Saison schaffen: „Wir wollen oben mitspielen. Ob es zum Aufstieg reicht, wird man dann sehen.“ Man habe zwar Leistungsträger verloren, „aber die Qualität in der Mannschaft ist weiter hoch, wir haben gute Jungs dazubekommen.“ Und auch mit dem neuen Trainer harmoniere er. „Mit Dennis Wienhusen haben wir einen super Trainer bekommen. Mit ihm können wir viel erreichen, er ist immer für alle da.“