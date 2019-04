Rollhockey : TuS Nord muss um Endspieleinzug bangen

Im Halbfinal-Hinspiel unterliegt Rollhockey-Bundesligist TuS Nord der IGR Remscheid mit 2:6. Die Meisterschaft rückt in weite Ferne.

An der Berechtigung des Remscheider Sieges in der Halle an der Eckener Straße gab es nach dem Abpfiff keinerlei Zweifel. Unter den Fans der in Blau gekleideten Bergischen, die ihre Mannschaft ebenso lautstark wie pausenlos angefeuert hatten, sowieso nicht. Aber auch beim TuS gab es wohl niemanden, der nach den 50 Minuten nicht von einem verdienten Erfolg der Gäste sprach. So gab auch Trainer Robbie van Dooren ohne Einschränkung zu, dass die IGR das an diesem Tag bessere Team gewesen sei. „Wir haben es heute nicht geschafft, über die gesamte Spielzeit als Mannschaft aufzutreten. Mit zunehmender Dauer haben wir mit viel zu vielen Einzelaktionen, die dann aber zu ungenau und damit erfolglos blieben, versucht, eine Wende zu erzwingen“, sagte der Coach.