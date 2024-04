Rollhockey 50:50-Chance auf das Finale

Andreas Paczia kann auf den gesamten Kader bauen. „Die Chancen stehen 50:50“, meint der Trainer. „Wichtig werden die Standardsituationen sein.“ Am kommenden Samstag geht es zunächst nach Cronenberg (Samstag, 20. April, 16 Uhr), eine Woche später erwartet der TuS Nord seinen Gegner in der eigenen Halle an der Eckener Straße (Samstag, 27. April, 16 Uhr), um dann womöglich alles für das Finale klar zu machen. Gewinnt jedes ein Team eine Partie, steht ein drittes Spiel in Unterrath auf dem Programm (Sonntag, 28. April, 18 Uhr). Wenn Coach Paczia auch nicht in die nahe Zukunft schauen kann, so geht er doch von sehr engen Halbfinalspielen aus: „Die Zuschauer werden sicherlich einiges geboten bekommen.“