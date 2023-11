Rollhockey-Bundesligist empfängt RESG Walsum Wie der TuS Nord in das Straßenbahnduell geht

Beim amtierenden Meister in Herringen führten die Düsseldorfer gar mit 5:2, um dann noch in der Verlängerung 5:6 zu verlieren. Aber was bringt es, den vertanen Chancen nachzutrauern. Vor allem, weil das Team im Laufe der Spielzeit immer besser harmonierte. Das liegt auch an Neuzugang Sebastian Rath, der vom RSC Cronenberg in die Landeshauptstadt wechselte. Der 26-Jährige, der im März seine Fachausbildung zum Kardiologen beginnt, fasst beim TuS immer besser Fuß. „Nachdem sich die Mannschaft zunächst an ihn und er sich an das Team gewöhnen musste, ist Sebastian bei uns immer besser ins Spiel gekommen“, konstatiert Andreas Paczia – was der ehemalige Spielführer des RSC Cronenberg und aktuelle Nationalspieler nur bestätigen kann: „Ich hatte zwangsläufig Startprobleme, da ich bisher sehr auf das Spiel des RSC fokussiert war. Inzwischen klappt es immer besser, sowohl in der Kommunikation als auch bei der Automatisierung bestimmter Abläufe. Das blinde Verständnis wird immer besser.“