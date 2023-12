Derbypleite in der Rollhockey-Bundesliga TuS Nord verliert hitziges Spiel in der Verlängerung

Viele Nickeligkeiten und Fouls führten zu Zeitstrafen und fünf Penaltys, bei denen nur Ben Barnekow erfolgreich blieb. Mit seinem Treffer zum 4:4 rettete sich der TuS in die Verlängerung, in der Tobias Paczia die Gastgeber zunächst in Führung schoss. Da es dem TuS aber nicht gelang, César Torres de Carvalho in den Griff zu bekommen, kippte das Spiel wieder zugunsten von Walsum. Der bärenstarke Portugiese erzielte den Ausgleich und legte Sebastian Haas zum 6:5-Siegtreffer auf. Damit gelang den Walsumern nach vier Niederlagen in Folge wieder ein Sieg, während der TuS Nord an Boden gegenüber Spitzenreiter Herringen verlor.