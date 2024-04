Rollhockey-Bundesliga TuS Nord scheidet im Halbfinale gegen Cronenberg aus

(rith) Die Vorfreude war groß, die anschließende Enttäuschung ebenso. Obwohl Rollhockey-Bundesligist das erste Play-off beim RSC Cronenberg 0:6 verloren hatte, traten die Unterrather beim zweiten Treffen in der prall gefüllten Halle an der Eckener Straße voller Selbstvertrauen zur Wiedergutmachung an. In der ersten Halbzeit lief vor den frenetisch anfeuernden Fans noch alles nach Plan. Nach einem Treffer von Nick Heinrichs war der TuS auf dem besten Wege, sich über ein drittes Spiel doch noch für das Finale gegen den amtierenden Meister SK Germania Herringen zu qualifizieren. „Machen wir das 2:0, hätten wir das geschafft“, war sich Spielertrainer Andi Paczia nach dem Spiel sicher. Statt nachzulegen, gaben die Düsseldorfer die Partie jedoch aus der Hand. Der Cronenberger Lucas Seidler drehte innerhalb von zwei Minuten das Spiel und stellte auf 2:1 für die Gäste. Zweimal legten die Wuppertaler noch nach und zwangen die Unterrather mit 1:4 in die Knie.