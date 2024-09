Torhüter für Roller Games nominiert Dieser 15-Jährige ist das große Talent des Tus Nord

Die Zahlen sagen mehr: Pi mal Daumen sind es wöchentlich 15 Stunden, die Möller für seinen Sport aufbringt. In den Jugendmannschaften U17 und U19 des TuS Nord steht er ebenso im Tor wie bei den zweiten Herren. Die U11 und seine kleine Schwester trainiert er. Bei der ersten Mannschaft, die es in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft brachte, darf Möller mittrainieren - was der „Rollhockeyverrückte“ weidlich ausnutzt, ohne es dabei bewenden zu lassen. Schließlich gibt es beim TuS Nord noch einen Kraftraum und Mannschaftskameraden, die nicht minder ehrgeizig sind. Am Wochenende treffen sich die Freunde außerhalb der Reihe, um dem 155 Gramm leichten Ball nachzujagen. Bens Mutter freut sich über die Leidenschaft ihres Ältesten. Das hat auch praktische Vorteile. „Ich weiß immer, wo sich Ben aufhält“, sagt Ira Möller, die an ihrem Stammhalter den Ehrgeiz und die Disziplin bewundert. Um die Schule muss sie sich auch keine Sorgen machen. Der Schüler am Max-Planck-Gymnasium kletterte bislang federleicht von einer Stufe in die nächste. Das ist für Ben kein Grund zum Strunzen: „Ich bin selbst überrascht, dass die Noten so gut sind. Das kann gerne so bleiben.“