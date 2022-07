Tennis : Rochusclub verteidigt Tabellenführung

Düsseldorf Der Rochusclub gewinnt auch beim stark besetzten Gladbacher HTC 4:2. Die Grundlage für den dritten Sieg des Düsseldorfer Tennis-Bundesligisten im dritten Spiel legten die Einzel.

Den Grundstein für den Erfolg legten die Gäste in den Einzeln. Dabei traten die Gladbacher nahezu in Bestbesetzung an, gleich drei Akteure aus den Top 50 der Weltrangliste schickten sie ins Rennen und waren dadurch „eindeutig favorisiert“, betonte Irmler. „Allerdings liegt das Tennis so eng beieinander. An den Spitzenpositionen haben die Spieler Weltklasse-Tennis geboten, wie wir es in der Liga in dieser Form eher selten sehen“, schwärmte der Teamchef. Überraschend klar bezwang Pablo Andujar (ATP 100) seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas (ATP 39) mit 6:2 und 6:4. Sehr nervenstark präsentierte sich Roberto Carballes Baena (ATP 87), der es an Position eins mit Sebastian Baez (ATP 35) zu tun bekam. Der junge Argentinier hatte Ende Mai in der zweiten Runde der French Open den Weltranglistendritten Alexander Zverev am Rande einer Niederlage, vergab jedoch einen Matchball und verlor mit 5:7 im fünften Satz. Von solchen Ergebnissen lässt sich Carballes Baena jedoch nicht einschüchtern, er lieferte sich mit Baez ein spektakuläres Einzel. In beiden Abschnitten musste der Tiebreak die Entscheidung bringen, beide Male behielt der Spanier nervenstark die Oberhand.