Rochusclub hat den Klassenerhalt sicher

Düsseldorf Für die Mannschaft von Teamchef Detlev Irmler ist sogar noch die Vizemeisterschaft möglich.

Genauso wie die Ligabegegnung mit dem Krefelder HTC Blau-Weiß. Die gewannen die Düsseldorfer auf heimischer Anlage mit 4:2. „Das lag an vielen Dingen, die mir Freude bereitet haben“, so Irmler. So stellte sich Jozef Kovalik (Weltrangliste 84) in den Dienst der Irmler-Truppe, Doppelspezialist Hans Podlipnik-Castillo (Doppel WR 68) bewies erneut erstaunliche Einzelkämpferqualitäten und Filip Horansky (WR 246) entwickelt sich immer mehr zum echten Tennisspieler.