Tennis : Rochusclub gewinnt auch gegen Rosenheim

Jaume Munar im Spiel gegen Rosenheim am Freitagnachmittag. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Tennis-Bundesligist Rochusclub setzt sich auf eigener Anlage mit 6:0 gegen Rosenheim durch. Die Zuschauer sind begeistert. Sie sehen packende und hochklassige Auseinandersetzungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Leska-Ottensmann

Als Filip Horansky mit einem unerreichbaren Vorhand-Cross-Passierball seinen ersten Matchball verwandelt, springt Teamchef Detlev Irmler vor Freude auf, geht zu seinem Schützling und herzt ihn. Dann schreitet er mit dem Profi in Richtung Tribüne, wo sich der glückliche Horansky seinen verdienten Applaus abholen kann. Der Slowake hat gerade seinen Kontrahenten Alexandre Muller mit 11:9 im Matchtiebreak bezwungen und damit den siegbringenden vierten Punkt für den Rochusclub Düsseldorf geholt. Am Ende triumphierten die Gastgeber über den TSV Rosenheim sogar mit 6:0.

„Das ist unfassbar, was heute alles abgelaufen ist. Der Gegner war klar favorisiert. Die Qualität der Spiele war enorm. Das war ein großer Tag für uns“, jubelte Irmler. Vor der Partie hatte er den knappen Etat belasten müssen. „Zwei Profis konnten nur Einzel spielen, dann mussten sie sich auf den Weg zum nächsten Turnier machen. Daher musste ich das Team vorab mit zwei Doppelspielern vergrößern“, erklärte Irmler.

Statistik Rochusclub ⇥6 TSV Rosenheim ⇥0 Einzel: Jaume Munar Clar – Nikoloz Basilashvili 4:6, 6:1, 10:2; Pablo Andujar-Alba – Manuel Guinard 6:4, 6:1; Daniel Galan – Sebastian Ofner 4:6, 6:3, 10:7; Filip Horansky – Alexandre Muller 7:5, 6:7 (2:7), 11:9. Doppel: Horansky/Mats Rosenkranz – Guinard/Muller 6:3, 7:5; Andujar-Alba/Matwe Middelkoop – Ofner/Lukas Jastraunig 6:2, 7:5.

Schon die ersten Einzelrunde war nichts für schwache Nerven, beide Partien wurden erst im Matchtiebreak entschieden. An der Spitzenposition bekam es der seit vielen Wochen in Topform spielende Jaume Munar (ATP 71) mit dem aktuellen Weltranglisten-26. Nikoloz Basilashvili zu tun. „Am Anfang wurde Jaume abgeschossen“, staunte Irmler über den schnellen 1:5-Rückstand. Doch dann schaffte es Munar, den Georgier in immer längere Rallyes zu verwickeln. „Jaume hat sich da wieder richtig reingekämpft. Mit seinen enormen Topspinbällen hat er seinem Gegner letztlich den Zahn gezogen“, freute sich Irmler nach dem 4:6, 6:1, 10:2-Erfolg. Auch Daniel Galan (ATP 109) musste gegen Sebastian Ofner (ATP 222) über die volle Distanz gehen. Ebenso wie Munar verlor Galan seinen ersten Satz. „Das war richtiges Scharfschützentennis von Ofner. Er hat über 80 Prozent erste Aufschläge getroffen“, berichtete der Teamchef des Rochusclub. Doch davon ließ sich Galan nicht beeindrucken. Ab dem zweiten Durchgang stellte er sich besser auf das Service des Gegners ein und siegte noch.

Bereits den 2:0-Vorsprung fand Irmler „sensationell“, in der zweiten Runde legten die Hausherren noch einmal eine Schippe drauf. Allen voran Pablo Andujar, der eine wahre Tortour auf sich genommen hatte, um rechtzeitig am Rolander Weg zu erscheinen. Da sein Schaukampf am Donnerstagabend in Sevilla gegen den Weltranglistensiebten Carlos Alcaraz doch länger dauerte, wurde er mit dem Auto ins über 500 Kilometer entfernte Madrid gefahren, von wo er am Freitagmorgen nach Düsseldorf flog. Doch von schweren Beinen war bei dem 36-Jährigen nichts zu sehen: Gegen Manuel Guinard (ATP 152) lieferte er sich lediglich im ersten Abschnitt ein enges Duell (6:4), mit dem Doppelbreak zum 4:1 war dann die letzte Gegenwehr gebrochen.

An Rang vier traf Filip Horansky (ATP 100) auf Alexandre Muller (ATP 161). Der Slowake lag bereits mit 7:5 und 5:3 vorne, beim 5:4 fehlten ihm nur noch zwei Punkte zum Sieg. Doch Muller bäumte sich noch einmal auf, Horansky gab seinen Aufschlag zum 5:6 ab. Zwar kämpfte er sich in den Tiebreak, den er jedoch deutlich verlor. Der anschließende Matchtiebreak war an Spannung kaum zu überbieten. Nach dem 3:0 geriet Horansky mit 3:5 in Rückstand, erspielte sich aber wieder eine 8:6-Führung. Wenige Minuten später hieß es plötzlich 8:9, Matchball Rosenheim. Mit einem starken ersten Aufschlag wehrte Horansky diesen ab und machte wenig später mit einem Vorhandwinner den Sack zu. „Ich freue mich riesig für Filip. Auf der Tour verliert er oft im dritten Satz, aber jetzt hat er die Nerven bewahrt. Auf unserer Anlage fühlt er sich einfach zuhause“, betonte Irmler. In den Doppeln kamen Spezialist Matwe Middelkoop und Mats Rosenkranz zum Einsatz. Beiden gelang mit ihren Partnern tolle Zweisatzerfolge.