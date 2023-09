Volleyball DSC 99 gibt den Sieg aus der Hand

„Selbstverständlich wären mir drei Zähler lieber als dieser eine gewesen, den wir nun bekommen. Doch gegenüber dem 3:2-Sieg gegen Freier Grund in der Vorwoche haben wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.“ Die Mannschaft habe gegen einen starken Gegner eine gute Leistung gezeigt. Der Coach betonte: „Wir gehen in die richtige Richtung. Wenn wir so weitermachen, dann wird das in der nächsten Woche ein Dreier werden.“