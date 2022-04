Fußball : Raths Trainer stellt sein Amt zur Verfügung

Trainer Dennis Wienhusen. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Dennis Wienhusen verlässt Fußball-Landesligist Rather SV nach nur einem Jahr. Er vermisst ein Bekenntnis des Vereins zu ihm. Am Sonntagabend, kurz nach der 1:5-Derbypleite gegen den MSV Düsseldorf, informierte der 40-Jährige den Verein über seinen Entschluss. Die Entscheidung habe jedoch nichts mit der Niederlage zu tun, so Wienhusen.

Der Rather SV braucht einen neuen Trainer: Dennis Wienhusen wird den Fußball-Landesligisten nach der laufenden Saison nach nur einem Jahr wieder verlassen und seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das bestätigte der Trainer im Gespräch mit der Rheinischen Post. Am Sonntagabend, kurz nach der 1:5-Derbypleite gegen den MSV Düsseldorf, hat der 40-Jährige den Verein über seinen Entschluss informiert.

Die Entscheidung habe jedoch nichts mit der Niederlage zu tun, so der Coach. „Unsere Konzepte haben nicht zueinander gepasst“, begründete Wienhusen. So sei der Rather SV gegenwärtig „gefühlt acht Wochen zu spät mit allen Entscheidungen“. Der Coach hätte sich „mehr Planungssicherheit gewünscht“. Dies betreffe nicht nur mögliche Transfers, sondern auch die Entscheidung zu ihm selbst: „Ich hätte gerne frühzeitig eine Zusage für die kommende Saison gehabt.“ Die Vertragsgespräche zogen sich jedoch seit Wochen, ohne dass beide Parteien zueinanderfanden. Nun habe Wienhusen die Reißleine gezogen, wenn auch schweren Herzens: „Ich hatte Lust, etwas mit Rath aufzubauen.“

Gerade angesichts dessen, dass sich die Entscheidung in der Rather Trainerfrage seit Jahresbeginn hinzog, kam die grundsätzliche Trennung am Ende keinesfalls mehr überraschend. Auch ohne Wienhusens Entscheidung hätte der Coach in Rath keine mehr Zukunft gehabt – wohl auch ein Grund, warum sich die Gespräche überhaupt so lange hinzogen.

Peter Korn, der Sportliche Leiter des Landesligisten, betont auf RP-Anfrage: „Die Trennung ist für beide Seiten eine faire Lösung. Wir gehen nicht im Streit auseinander.“ Mit Wienhusen verliert der Verein gleichwohl ein Urgestein, kickte der heutige Trainer in seiner Jugend doch für den RSV.

Korn selbst habe die Nachfolger-Suche erst in dieser Woche gestartet. „Wir haben mit keinem anderen Trainer gesprochen, solange die Entscheidung nicht feststand.“ Einen Wunschkandidaten gebe es gegenwärtig zwar noch nicht, dennoch soll der Nachfolger schon recht zeitnah präsentiert werden. Dies ist auch höchste Zeit, um danach den Kader für die kommende Saison zu planen. Auf die Rather wartet ein Umbruch, rund ein Dutzend Spieler wird den Verein verlassen.