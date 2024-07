Unfreiwilliger Aufstieg Rather SV II rückt in die Kreisliga A nach

Auf dem gewöhnlichen Weg scheiterten die Fußballer aus der zweiten Mannschaft des Rather SV in der abgelaufenen Saison knapp am Aufstieg in die Kreisliga A. Hinter dem souveränen Meister FC Büderich II und mit nur zwei Zählern Rückstand auf Rot-Weiß Lintorf (die Ratinger stiegen über die Relegation auf) reichte es für den RSV II „nur“ zum undankbaren dritten Platz. Die Frage, was gewesen wäre, wenn sich mit Dennis Reinert (Kreuz-, Innenband-, Meniskusriss) der Torjäger nicht früh in der Saison in den Verletztenstand und sein kongeniales Pendant Dongho Lee in der entscheidenden Phase nicht in die koreanische Heimat verabschiedet hätte, brauchte sich das Trainergespann mit Kevin Jeschke und Daniel Harrer im Anschluss aber nicht stellen. Denn der „Aufstieg“ in die A-Klasse gelang auch so. Weil nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nahezu die gesamte erste Mannschaft das Weite suchte, wurde die zweite Mannschaft kurzerhand befördert und spielt nun in der kommenden Saison als erste Mannschaft in der Kreisliga A.