Fußball : Rather Stürmer träumt von der Oberliga

Angreifer Ibrahim Dogan im Trikot des Rather SV. Foto: Benefoto

Ibrahim Dogan gehört zu den Leistungsträgern des Fußball-Landesligisten. Der Aufstieg hat sich durch den Saisonabbruch erledigt, den Traum von der Oberliga möchte er sich im nächsten Jahr erfüllen. Auch beruflich bremst Covid-19 den 24-Jährigen aus.

(dm) Das Corona-Virus hat den Höhenflug des Ibrahim Dogan gleich doppelt gestoppt: Der Stürmer steht mit seinem Rather SV in der Fußball-Landesliga aktuell auf einem starken vierten Platz. Der Aufstieg hat sich damit erledigt, den Traum von der Oberliga möchte er sich im nächsten Jahr erfüllen. Auch beruflich bremst Covid-19 den 24-Jährigen aus. Hauptberuflich arbeitet Dogan als Pilot. Vor dem Ausbruch der Pandemie war Dogan für ein Luftfahrtunternehmen auf der Kurzstrecke in ganz Europa unterwegs. Da derzeit kaum Flugzeuge starten, durchlebt auch Dogan schwere Wochen und wünscht sich nichts mehr als die Rückkehr zur Normalität.

Zuletzt war „Ibi“, wie er von seinen Freunden gerufen wird, noch vorübergehend für seinen Arbeitgeber in München stationiert, verpasste daher einige Spiele. Acht Einsätze und ein Tor stehen daher in dieser Saison erst in seiner Statistik. Doch seit Anfang diesen Monats ist Dogan in Frankfurt stationiert. Durch die kürzeren Wege wollte der Angreifer nun mit seinem Team endlich wieder voll durchstarten. „Ich versuche immer bei mindestens zwei Trainingseinheiten dabei zu sein und natürlich bei den Spielen“, so der gebürtige Werstener. Bevor die Kontaktsperre verordnet wurde, traf er sich öfter mit einigen Teamkollegen zum privaten Kick. Seither bleibt ihm nur noch das individuelle Training: „Jeder von uns soll pro Woche zwei bis drei Laufeinheiten machen, auch mit Intervallen.“

Seit drei Jahren stürmt Dogan für den Rather SV, kam 2017 vom Oberligisten VfB Hilden. „Ich war damals in meiner Pilotenausbildung, konnte daher aus zeitlichen Gründen mein Potenzial nicht voll ausschöpfen“, erinnert sich der Offensivspieler. 19 Monate benötigte er für die gleichsam zeit- wie kostenintensive Lizenz zum Fliegen. „Daher habe ich mich entschieden, eine Liga weiter runter zu gehen.“ Beim Rather SV lobt Dogan nun den „echt guten Zusammenhalt“ in der Mannschaft, insbesondere in dieser Saison sei der Teamgeist noch einmal deutlich größer geworden. Auch die Organisation habe sich stetig verbessert, insbesondere sein Trainer Andreas Kusel leiste hier viel Arbeit.

Der Coach wiederum lobt seinen Stürmer: „Er ist ein talentierter, junger Spieler mit einer hohen Qualität und er kann Partien alleine entscheiden.“ Auch neben dem Platz sei Dogan ein „ganz hochintelligenter und bodenständiger Kerl, der immer hilfsbereit ist“. Sportlich möchte Dogan gerne wieder zurück in die Oberliga. „Das wäre super, perfekt wäre es mit Rath“, spricht der Stürmer über seine Ambitionen. Zusätzlich wolle er natürlich „die Zahl meiner Tore und Vorlagen steigern“. Elf und acht Treffer sind für seine beiden ersten Jahre in Rath verzeichnet.