Fußball : Rath enttäuscht gegen den Aufsteiger

Marco Gatzke rettet dem RSV kurz vor Schluss immerhin noch einen Zähler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rather SV - DJK Blau-Weiß Mintard 1:1 (0:0).

(dm) Enttäuschte Gesichter beim Rather SV: Gegen Aufsteiger Mintard kamen die Schwarz-Weißen zuhause nur zu einem Unentschieden, nachdem der Coach im Vorfeld den Dreier zur Pflicht erklärt hatte. Den Kontakt zum Spitzenreiter Dinslaken-Hiesfeld musste das Team von Trainer Andreas Kusel damit abreißen lassen, doch der zweite Platz ist weiterhin in Reichweite. Pierre Hirtz brachte die Gäste in Führung (63.).

Marco Gatzke sicherte dem RSV mit seinem Treffer zum 1:1 kurz vor Schluss (85.) immerhin noch einen Zähler. Ihre Mini-Serie konnten die Rather mit dem Unentschieden immerhin aufrechterhalten. Seit drei Spielen sind sie nun in der Liga ungeschlagen, verloren nur eins der letzten sieben Spiele in der Landesliga.

MSV Düsseldorf - SV 09/35 Wermelskirchen 3:4 (2:1).

Am Ende eines turbulenten Spiels musste sich der MSV Düsseldorf durch einen Treffer in der ­Nachspielzeit noch mit 3:4 ­geschlagen geben. Nicht nur deswegen war Düsseldorfs Trainer Deniz Aktag nach dem Spiel völlig bedient. „Das war unterirdisch von allen drei Seiten, von uns, vom Gegner und vom Unparteiischen. Mit Landesliga hatte das nichts zu tun.“ Seiner Mannschaft warf Aktag während der Führung eine bisweilen „arrogante Art“ vor, die ihn sichtlich verstimmte.