Basketball Giants zu schwach im Abschluss

Es ist noch nicht die Saison von CJ Anderson. Der Basketball-Spieler der ART Giants hat in der gesamten Hinserie der Pro A, also der zweiten Bundesliga, in den 17 Spielen bisher noch keinen Dreier verwandelt. Auch die Erfolgsquote von 40,9 Prozent der Zweier-Versuche ist ausbaubar, genauso wie die Freiwurfquote von 52,7 Prozent. So verbuchte Anderson im letzten Hinrundenspiel der Saison im heimischen Castello gegen die Uni Baskets Münster genau null Punkte, und das obwohl er mehr als 25 Minuten Spielzeit erhielt.