Preis der Diana Außenseiter feiert überlegenen Start-Ziel-Sieg

Galopprennen können einfach sein. Wenn man als Jockey das richtige Pferd unter dem Sattel hat. So ist es Martin Seidl ergangen, am Sonntag vor großer Kulisse in Grafenberg. Erle hieß die Stute, die der 30jährige im Henkel-Preis der Diana ritt. Startbox eins, ganz innen, 14 Konkurrentinnen links neben ihr, die erste Kurve nach etwa 250 Metern. Wie sieht da die Taktik aus? Gleich an die Spitze gehen, von da aus Tempo und Gegnerinnen kontrollieren? „Es war riskant, es zu tun”, gab Seidl zu. Aber es gelang. Vom Start bis ins Ziel hatte Erle in dem 500.000-Euro-Spektakel die Spitze, gewann am Ende leicht mit einer Länge Vorsprung auf die Außenseiterin Spanish Eyes unter Thore Hammer-Hansen und Lady Mary mit dem Hong Kong-Chinesen Vincent Ho im Sattel.