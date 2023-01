Ein Gerresheimer startet durch Warum der Düsseldorfer Skorupa bei der Handball-WM für die USA spielt

In Deutschland gehört Handball durchaus zum Sportangebot im schulischen Fächerkanon. Die komplettere Basisausbildung und Förderung findet indes in den Vereinen statt. „Ich habe in Gerresheim mit dem Handball angefangen und bin dann zum ART in die Jugend-Bundesliga gewechselt“, erläutert Skorupa. „In Düsseldorf bin ich auch in den Erwachsenenbereich hineingewachsen.“ Zuerst trat er mit der HSG Neuss/Düsseldorf und später mit dem HC Rhein Vikings in der zweiten Bundesliga an. Es folgte der Wechsel zum HSG Krefeld und zum VfL Lübeck-Schwartau. „Ich bin aber noch so oft es der Spielplan zulässt in Düsseldorf, um meine Eltern, die Familie und Freunde zu sehen“, verrät Skorupa. „Aber das ist leider maximal einmal im Monat, wenn nicht sogar nur einmal alle zwei Monate möglich.“