Philip Hebmüller Düsseldorfer Paraschwimmer plant den großen Wurf

Düsseldorf · Philip Hebmüller vom DSC 98 startet bei den Paralympics in Paris. Dort will der 17-Jährige lernen, um dann in vier Jahren in Los Angeles nach Medaillen zu greifen.

30.08.2024 , 13:06 Uhr

Para-Schwimmer Philip Hebmüller. Foto: D.Sports/Kenny Beele

Von Tino Hermanns