Düsseldorfs Footballer melden erste Vertragsverlängerung Panther starten Vorbereitung auf die erste Liga

Erfolgreicher Nachwuchs Die U20 der Panther U20 wurden zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister. Dieses Kunststück war noch keinem Klub zuvor geglückt.

Das dominante Panther-U20-Team spielte in der Nord-Gruppe wie von einem anderen Stern. Mit acht Siegen aus acht Spielen und einem 491:60-Score ging es in die Play- Offs. Im Viertelfinale siegte das Team der Headcoaches Marvin Damm und Peter Daletzki 100:0 gegen die Troisdorf Jets, im Halbfinale gab es ein 68:12 gegen die Bad Homburg Sentinels. Das Finale gegen die Berlin Adler wurde dann nicht gespielt, weil die Berliner ihr Team zurückzogen. Der Meistertitel blieb kampflos in Düsseldorf.