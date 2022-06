Football : Panther schnuppern an der Überraschung

Düsseldorf Die Panther, Neuling der German Football League führen gegen die Lions Braunschweig bis ins zweite Viertel, verlieren am Ende aber noch deutlich. Damit warten sie auch nach dem vierten Spieltag weiter auf die ersten Punktgewinne im deutschen Football-Oberhaus.

Sie durften etwas mehr als ein Spielviertel lang von einer Überraschung träumen. Am Ende gab es für die Footballer der Panther in der German Football League gegen die Braunschweig Lions aber nichts zu bestellen. Trotz einer zwischenzeitlichen 6:3-Führung zu Beginn des zweiten Viertels mussten sich die Raubkatzenden favorisierten Gästen im Stadion des VfL Benrath mit 6:59 geschlagen geben. Damit warten die Panther als Aufsteiger auch nach dem vierten Spieltag weiter auf die ersten Punktgewinne im deutschen Football-Oberhaus.

Nur zwei Wochen nach der 13:48-Hinspielniederlage în Braunschweig hatten sich die Mannen von Headcoach Winston Ronde für das Rückspiel vor eigenem Publikum eine Menge vorgenommen. Und tatsächlich erwischten die Gastgeber auch einen vielversprechenden Start. Zwar gingen die Lions mit ihrem ersten Angriffszug gleich mit 3:0 in Führung. Doch auch der erste Drive der Panther brachte Zählbares. Quarterback Kevin Doyle führte sein Team mit Läufen und Pässen auf seine Receiver Melvin Palin und Matthew Craens tief in die gegnerische Hälfte und ermöglichte Kicker Dean Severin so die Chance, per 39-Yard-Kick für den 3:3-Ausgleich zu sorgen.