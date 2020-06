Football : „Jeder Euro bereitet uns weniger Kopfschmerzen“

Düsseldorf Der langjährige Wide Receiver und niederländische Nationalspieler Tim Haver Droeze ist neuer Sportmanager der Panther. Er klagt über Verluste, weil Sponsoren sich ­zurückziehen. Trotz ­finanzieller Einnahmerückgänge geht es den Düsseldorfer Footballern aber besser als manchem anderen Verein.

Droeze Das ist richtig. Besonders jetzt, da auch für unseren Sport so langsam Lockerungen greifen, kann man fast nichts längerfristig planen. Beinahe wöchentlich treten neue Bestimmungen in Kraft, auf die man reagieren muss. Ohne unsere vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das überhaupt nicht zu schaffen. Ich kann die Ehrenamtlichen nicht genug loben für ihren Einsatz.

Droeze Einen endgültiger Beschluss will der Verband Mitte Juni bekanntgeben. Wie man hört, will man die bislang zweigeteilte Liga in drei Gruppen aufteilen. Damit will man zu Beispiel den Vereinen die weiten, zeitaufwändigen und teuren Fahrten nach Berlin ersparen. Gespielt werden soll von September bis November. Derjenige Klub, der alle Begegnungen gewinnt, steigt ohne Relegationsspiel in die GFL auf. Einen Absteiger soll es nicht geben.