Lokalsport: Panther in Paderborn der große Favorit

Düsseldorf Das Hinspiel gewannen die Düsseldorfer 35:0, nun soll der vierte Sieg im vierten Saisonspiel folgen.

Nur zwei Wochen nach ihrem 35:0-Erfolg gegen die Paderborn Dophins im Benrather Stadion fahren die Footballer der Panther zum Rückspiel nach Ost-Westfalen. Dass sie nach dem Sieg in Begegnungen eins und weiteren zwei Erfolgen in der Liga, die ihnen die Tabellenführung in der GFL 2 einbrachte, als klarer Favorit zu den Dolphins reisen, liegt auf der Hand. Doch Defense-Coordinator Luigi Figlia warnt davor, diese Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen. "Die Paderborner hatten im Hinspiel nur 31 Spieler an der Linie stehen. Zudem fehlte bei ihnen in Moritz Johannknecht ihr Stamm-Quarterback, und sie mussten in Markus Hachenberg einen Passempfänger und in Robert Kendall einen Verteidiger auf der Position des Spielmachers aufbieten." Figlia erwartet einen Gegner, der unbedingt etwas gut machen möchte. "Es wird auf jeden Fall nicht so wie im Hinspiel werden", ist er überzeugt.