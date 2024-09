Letzter Spieltag in der 2. Football-Liga Panther feiern Sieg und Meisterschaft

Die Düsseldorfer dagegen waren nicht auszurechnen, auch weil sie einige Überraschungen auf Lager hatten. So wurde Back-up-Quarterback Tom van Duijn als Passempfänger eingesetzt und machte auch einen Touchdown. „Tom hatte sich gewünscht, Wide Receiver zu spielen“, offenbarte Sauer. „Tom wusste, dass Ben durchspielen wird und die Coaches haben ihm den Wunsch erfüllt.“ Das war auch eine Anerkennung für seinen Charakter. Van Duijn war zu Saisonbeginn der Starting Quarterback, stellte sich aber ohne Murren in die zweite Reihe als Berges zur Nummer eins befördert wurde. Überraschend war auch, dass Defense Lineman Skander Slimann einen Touchdown erzielte. „Er war echt überrascht, dass ihm der Ball in die Hände fiel. Aber dann hat er seine Masse in Bewegung gebracht“, meinte Sauer amüsiert. So hatten die Panther jede Menge Spaß auf dem Spielfeld in Cottbus und auf der Rückreise nach Düsseldorf.