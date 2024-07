German Football League Panther gewinnen im Spitzenspiel

Das funktionierte nicht ganz, aber die Panther kamen mit mehr Energie zurück aufs Feld, setzten Hamburg sowohl im Angriff als auch in der Abwehr stärker unter Druck. Ganz fehlerfrei waren die Hausherren aber nicht. Die Folge waren weitere Punkte für beide Teams mit dem erfolgreicheren Ende für die Panther. „Es zählt nur, dass wir gewonnen haben und die Spannung bei uns auch für den Rest der Saison erhalten bleibt“, freut sich der Panther-Boss. Mit 5:1 Siegen in der GFL2 bleiben die Panther die hartnäckigsten Verfolger von Spitzenreiter Rostock Griffins (5:0 Siege). Möglich, dass es in drei Wochen zum Finale um den Spitzenplatz kommt, wenn die Panther in Rostock antreten.