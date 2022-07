Football : Panther treten auf der Stelle

Düsseldorf Auch gegen den Tabellenvorletzten Kiel Baltic Hurricanes bleiben die Panther sieglos. Damit rückt der Klassenerhalt in der GFL für Düsseldorfs Footballer in weite Ferne.

(So langsam gehen den Footballern der Panther die Spiele aus, in denen sie die nötigen Siege zum Klassenverbleib oder zum Erreichen des Relegationsplatzes sammeln können.

In der Woche vor dem Kellerduell hatten sich die Panther sozusagen als verzweifelten Rettungsversuch vom bisherigen Starting Quarterback Kevin Dyole getrennt und Christopher Jerome Howard Jr. als Spielgestalter verpflichtet. „Er hat in der Austrian Football League gespielt, deren Saison vorbei ist. Deshalb konnten wir CJ verpflichten“, verriet Ronde. Und auch weitere Spieler kamen neu in den Kader. Allen voran Abwehrspieler Ruven Pietsch, Passempfänger Dylan Reede und Offensive Liner Niklas Onkelbach sollten für Verstärkung sorgen. Doch die Kieler waren zunächst die etwas bessere Mannschaft. In drei der vier Spielvierteln gelang es den Panther-Passempfängern nicht, einen von Howard geworfenen Ball auch zu fangen.