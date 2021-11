Fußball : Osterturnier des BV 04 vor dem Aus

Düsseldorf Das weltberühmte Osterturnier des BV 04 ist verzweifelt auf der Suche nach Sponsoren. Die Organisatoren brauchen dringend Geld, um die Hotels für die Nachwuchskicker bezahlen zu können.

Das A-Jugend-Fußballturnier des BV 04 Düsseldorf steht auf der Kippe. Als Osterturnier wurde es weltbekannt. In den vergangenen Jahren war der Wettbewerb unter dem Titel U19-Champions-Trophy ausgetragen worden, im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie dann kurzfristig abgesagt worden. Nun schien dem Neustart nichts mehr im Wege zu stehen. Die Mannschaften für die 58. Auflage vom 14. bis 18. April des nächsten Jahres haben die Macher so gut wie zusammen. Doch jetzt, weniger als 150 Tage vor dem ersten Anpfiff, erschrecken sie die Fußballfans mit der Nachricht, dass doch noch nicht genug Geld zusammen ist, um das Turnier ausrichten zu können.

Das Osterturnier hat eine lange Tradition, ist schon mehr als ein halbes Jahrhundert alt: 1963 ging es an der Rossstraße zum ersten Mal über die Bühne. Es diente immer zuerst als ein starkes Mittel der Völkerverständigung. Mit den Jahren legte der Wettbewerb an Professionalität zu und war von Gründonnerstag bis Ostermontag eine beliebte Bühne für ambitionierte Fußballer aus Europa und auch aus Asien und Südamerika. Das Nachwuchsturnier war längst bekannt als eines der hochkarätigsten in Europa und Laufsteg für den fußballspielenden Nachwuchs. Dort haben sich in all den Jahren die Jungstars für Aufgaben in den Bundesliga- und Amateurmannschaften empfohlen.