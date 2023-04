Fußball Ordelheide zurück bei Eller 04

Ordelheide, der die TSV vor acht Jahren als talentierter Offensivmann verließ und in den Folgejahren beim SC West und 1. FC Monheim zu einem gestandenen Oberligaspieler reifte, überzeugte seine Kumpels von seinem Jugendverein. „Das Projekt, das mir die Verantwortlichen in Eller vorgestellt haben, hat mich von Beginn an gereizt. Ich sehe im Verein und in der Mannschaft für die kommende Saison hohes Potenzial, was es gilt gemeinsam abzurufen“, erklärt der 29-Jährige.