Im Arag Center Court Olympia-Teilnehmer bei Testturnier in Düsseldorf

Am 19. Juli wird dabei das Mannschaftsturnier ausgespielt. Dort werden dann die Männer um die beiden Borussia-Spieler Dang Qiu oder Timo Boll, der nach den Spielen in Paris seine internationale Karriere beendet, sowie Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska ihre Form testen. Bei den Damen treten Nina Mittelham, Xiaona Shan und Ying Han im Team an. Die Damen treffen dabei auf eine japanische Auswahl an. Ab 18 Uhr soll an zwei Tischen gleichzeitig gespielt werden.