Als fünfter Mann nachnominiert Wie Vielseitigkeitsreiter Böckmann Olympia von der Ersatzbank erlebte

Nach dem Teammeeting ging es auch schon ans Packen – die Abfahrt nach Versailles stand auf dem Plan. Bis der Vielseitigkeitsreiter aber so richtig realisiert hat, dass er dabei ist, hat es noch ein bisschen gedauert. „Wahrgenommen habe ich es schon. Es ist immer der Traum überhaupt gewesen, bei Olympia dabei zu sein. Und dann stehst du da und bist Olympionike, das ist schon ein unbeschreibliches Gefühl“, schwärmt Böckmann. „Auch, wenn wir selbst nicht im olympischen Dorf untergekommen sind, haben wir es uns nicht nehmen lassen und waren einen Tag vor Ort. Wir hatten eine echt lustige und spannende Zeit. So viele Sportler aus so vielen Disziplinen und so vielen Ländern zu sehen und kennenzulernen und das auf einem so kleinen Raum geballt. Das war schon mega“, beschreibt der Düsseldorfer das Gefühl.