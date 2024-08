Bronze-Gewinnerin aus Düsseldorf So erlebt Leonie Menzel die Olympischen Spiele in Paris

Eigentlich ist Leonie Menzel zur Stelle, wenn ihr RC Germania ruft. Aber bei der Einladung zum Public Viewing des Endlaufs des Frauen-Doppelvierers bei den Olympischen Spielen in Paris gab es eine Absage der 25-Jährigen. „Zu dem Zeitpunkt hatte ich etwas anderes zu tun“, witzelt die Germanin, saß sie doch in dem Boot auf der Regattastrecke im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne, das der Grund für die gemeinsame Vereinsveranstaltung im Klubhaus am Rhein war. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille, den die Klubkameraden im 500 Kilometer entfernten Düsseldorf-Hamm mit lauten Jubel quittierten, wird die olympische Edelmetall-Trägerin ihren Klub nach der Heimreise aber doch besuchen.„Es gab schon eine Terminanfrage, aber ich weiß nicht, was geplant ist“, verrät Menzel.