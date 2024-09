Oliver Tomasz Dessau mit starkem Saisonstart Der Shootingstar der SG Unterrath

Einen anderen Weg als seine beiden Teamkollegen schlug im Sommer Oliver Tomasz Dessau ein. Zwar führte auch der 19-Jährige in der Sommerpause Gespräche mit dem einen oder anderen Oberligisten. Doch am Ende des Tages blieb Dessau in Unterrath. „Mir war wichtig, in meinem ersten Jahr bei den Senioren möglichst viele Spielminuten und Scorerpunkte sammeln zu können. In Unterrath habe ich für mich die besten Chancen gesehen, das zu schaffen“, erklärt der Fachabiturient. Bislang geht Dessaus Plan voll auf. In allen fünf Ligaspielen beorderte Trainer Deniz Aktag den Jungspund in die Startelf. Und Dessau zahlt das Vertrauen eindrucksvoll zurück. Mit vier Treffern ist der Flügelspieler der bislang mit Abstand torgefährlichste Akteur im Kader. Angesprochen auf sein Erfolgsgeheimnis bezieht der Krefelder neben seinen Trainern auch die Mitspieler mit ein. „Sie haben mir alle vor Augen geführt, wie schnell ich geworden bin. Das war mir bis dahin gar nicht so bewusst. Das Wissen, ein hohes Tempo zu haben, gibt mir viel Selbstvertrauen“, erklärt Dessau.