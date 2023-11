Fußball Offensivspektakel bei Turu

MSV Düsseldorf - ASV Mettmann 2:1 Er kann es also doch noch. Nach acht Niederlagen in Serie hat der MSV den Bock umgestoßen. Im Kellerduell setzte sich die Elf von Mo Rifi knapp durch. Für den 40-jährigen Rifi war es zugleich der erste Ligasieg auf der Trainerbank des Oberliga-Absteigers. „Wenn man den Kreispokal mit berücksichtigt, haben wir nun zwei Partien in Folge gewonnen. Ich hoffe, das gibt den Jungs etwas Auftrieb“, sagte der Coach. Vor rund 100 Zuschauern taten sich die Gastgeber auf dem heimischen Kunstrasenplatz erneut schwer, Torchancen aus dem Spiel heraus zu kreieren. Da durfte es dann auch nicht verwundern, dass die beiden entscheidenden Treffer jeweils nach Standardsituationen und von Defensivstrategen erzielt wurde. „Das ist irgendwie typisch für den bisherigen Saisonverlauf“, meinte Rifi. Innenverteidiger Max Nadidai, der schon in der Vorwoche erfolgreich war, markierte das 1:0 (21.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer (50.) war es Wiren Bhaskar (66.), der die Gastgeber endlich auch in der Meisterschaft wieder jubeln ließ.



SC West - Cronenberger SC 1:2 Eine völlig unnötige Niederlage kassierte der SCW. „Die Mannschaft war sehr engagiert und hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann ist es natürlich schade, wenn man nach Spielschluss mit leeren Händen da steht“, sagte Günter Abel nach Spielschluss. Der 57-Jährige wartete mit einer Überraschung auf, indem er Maciej Zieba nach abgelaufener Rotsperre erstmals in die Innenverteidigung beorderte. Mit dem 36-jährigen zeigten sich die Oberkasseler dann auch gleich verbessert im Aufbauspiel, wobei das Führungstor eher auf Glück basierte. Der Schuss von Daniel Anzelm von der linken Seite war wohl eher als Flanke gedacht, segelte dann aber ins Tor (16.). Dass es gegen den CSC am Ende dennoch nicht zum Punktgewinn reichte, führte Abel vor allen Dingen auf zwei Unaufmerksamkeiten zurück. Beim 1:1 ließ sich der SCW von einer Eckball-Variante düpieren (25.). Und auch das 1:2, eine Kopfball-Bogenlampe (85.) nach einer weiteren Ecke, wäre mit mehr Konsequenz zu verhindern gewesen.