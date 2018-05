Lokalsport: Oelze freut sich auf die alten Kollegen

Düsseldorf Der Torjäger erwartet mit dem Handball-Zweitligisten Rhein Vikings heute den Bundesliga-Aufsteiger Bergischer HC.

Es ist der letzte Heimauftritt des HC Rhein Vikings in dieser Spielzeit, und es ist ein würdiges Saisonfinale. Die Handballer, die ihr erstes Zweitligajahr bereits vor Wochen mit dem souveränen Klassenerhalt gekrönt haben, erwarten das Ausnahmeteam der 2. Bundesliga - den Bergischen HC, der sein Comeback in der Erstklassigkeit schon lange perfekt gemacht hat und der Konkurrenz um stolze elf Punkte enteilt ist. Heute um 18.30 Uhr ist Anwurf im Castello, doch die Handballfans aus Düsseldorf um Umgebung tun gut daran, schon rechtzeitig zur Pre-Game-Show in der Halle zu sein: Die Wikinger haben sich für das Westderby ein besonderes Schmankerl einfallen lassen.