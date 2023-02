Fußball MSV rutscht in den Keller

Im Kellerduell gegen Homberg konnte der Aufsteiger die Ausfälle mehrerer Stammkräfte zu keinem Zeitpunkt kompensieren. Hinzu kam, dass der bislang in dieser Spielzeit oft enttäuschende Gast diesmal in den entscheidenden Momenten eine gewisse Klasse aufblitzen ließ. „Sie haben erwachsen gespielt“, lobte El Mimouni den kaltschnäuzigen Auftritt des Gegners, der seine ersten beiden Chancen an der Heidelberger Straße nutzte. Dabei war beim 1:0 von Justin Walker zweifellos auch etwas Glück dabei. Der von der Seitenauslinie getretene Freistoß des Ex-Fortunen segelte an Freund und Feind vorbei ins Tor (17.). Mit Georgios Touloupis erhöhte ein weiterer ehemalige Fortune per Strafstoß nach gut einer halben Stunde auf 2:0 (33.) für den VfB. „Wir haben danach noch einmal alles probiert, aber unsere Mittel waren heute sehr begrenzt“, monierte El Mimouni.