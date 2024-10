Spontent spielt bei den Rhein-Sieg-Volleys Der Trainer bedauert den Gegner

Spontent-Trainer Michael Kohne hat fast ein bisschen Mitleid mit dem kommenden Gegner. Am Samstag spielt seine Mannschaft das Oberligaspiel bei den Rhein-Sieg Volleys II. Und erstmals wird für die Eintracht der Schweizer Nationalspieler Peer Harksen auflaufen. „Es tut mir für die Rhein-Sieg-Volleys wirklich leid, dass Peer ausgerechnet gegen sie die Premiere feiern wird“, sagt der Coach. An den ersten beiden Spieltagen hatte der neue Zusteller der Düsseldorfer Volleyballer gefehlt – zuerst aus beruflichen Gründen, dann war er am zweiten Spieltag wegen eines Übermittlungsfehlers nicht spielberechtigt. Nun soll er sein Debüt für die Eintracht geben.