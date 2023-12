Volleyball im Blut Warum André Mayer seit 14 Jahren beim ART Düsseldorf spielt

Mayer Junior schloss sich 2009 dem ART an, als er aus beruflichen Gründen von München nach Düsseldorf umzog. Er fand beim ART sein Glück, wie er sagt. „Ich war vom ersten Tag an in der ART-Familie dabei, wurde toll aufgenommen“, sagt er. Bis heute ist er ihr immer treu geblieben. „Ich habe damit alles richtig gemacht“, sagt er mit Blick auf die Spieler, die ihre Wechsel zu anderen Team schnell bereut haben und nach einer Spielzeit wieder zurückgekehrt sind. Seine größten Erfolge waren auch die des Vereins: Unter Trainer Daniel Reitemeyer ging es 2011 hoch in die Regionalliga, 2012 und 2017 gelangen die Aufstiege in die Dritte Liga. Sein neuestes Betätigungsfeld ist die Nachwuchsarbeit: Gerade hat er sein erstes Jugendteam übernommen.