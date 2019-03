Amateurfußball: SC West ringt Baumberg nieder

In der Fußball-Oberliga gelang den Düsseldorfern gegen den Tabellenzweiten eine große Überraschung.

Theoretisch hätten die Hausherren bereits in den Anfangsminuten komfortabel führen müssen, hätte sich Baumbergs Schlussmann Daniel Schwabke nicht mehrfach ausgezeichnet. In dieser Phase kam auch Maciej Zieba bereits zweimal zum Abschluss, scheiterte aber ebenfalls an den Paraden des reaktionsschnellen Torwarts.

So langsam wächst bei den Anhängern die Sorge, dass Turu doch noch in den Abstiegskampf verwickelt werden könnte. Zumal die spielerische Qualität des Teams deutlich nachgelassen hat. Das zeigte sich über weite Strecken der mäßigen Partie, in der die Essener nicht auftrumpften. Turu kam zunächst nicht ins Spiel, setzte in der Offensive keine Akzente und geriet auch noch durch ein vermeidbares Tor mit 0:1 in Rückstand. Marc Enger, Kapitän der Essener, war vor Turus Torhüter Björn Nowicki am Ball und schoss sein Team in Führung. Ein schwacher Trost war, das Turus Torhüter im Laufe der Spielzeit mit guten Paraden weitere Treffer der Gastgeber verhinderte.